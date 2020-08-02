حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 2 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسد اليوم الأحد 2 أغسطس على النحو التالي:مهنيًا: لا بدّ من أنه يوم غني وحافل بالتقدّم والنجاح، خطواتك وجهودك تأخذك الى مواقع عالية من المهارة والشهرة.عاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة.صحيًا: لا تنفعل بل حاول أن تمضي يومًا من الراحة يبعدك عن التشنجات والإبتزازات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.