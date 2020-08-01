الأنبا دانيال يبدأ أولى حلقات «مطوبة الأجيال»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، أولى حلقات "مطوبة الأجيال السيدة العذراء مريم"، على الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.وقدم الحلقة من "مطوبة الأجيال"، اليوم السبت، الأنبا دانيال أسقف المعادي البساتين ودارالسلام وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس.من ناحية أخرى، كانت أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ ٢٧ يونيو الماضي.وقالت الكنيسة، إنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين ٣ أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة.