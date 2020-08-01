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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الشيمي» يدعو أهالي الإسكندرية للمشاركة في انتخابات الشيوخ

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:04 م
المهندس سامح الشيمي
المهندس سامح الشيمي
أشرف لاشين
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دعا المهندس سامح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أهالي الثغر إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020.

وطالب الشيمي أهالي الإسكندرية بالتعبير عن إرادتهم بكل حرية والتصدي لأية محاولة من عملاء قطر وتركيا الإرهابيين لمقاطعة الانتخابات بحجة أن نتيجتها جاهزة وهذا كلام هراء فهم يهدمون أي محاولة لتقدم مصر عبر غرف برلمانية منتخبة وهذا ليس بجديد عليهم، مؤكدًا ثقته الكاملة في عدم استجابة الشارع المصري عامة والسكندري خاصة لتلك الدعوات الهدامة التي لا تريد إلا الخراب لمصر.

وأكد الشيمي مرشح حزب مستقبل وطن لانتخابات الشيوخ، أن الإسكندرية تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تصويتًا في انتخابات الرئاسة والتعديلات الدستورية، وهم يدركون أهمية مجلس الشيوخ والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أمام اللجان ستكون على أعلى مستوى مثلما شهدنا في لجان امتحانات الثانوية العامة وأن التصويت بكثافة هو بمثابة رد عملي على حلفاء الإرهاب وأمانيهم التي فشلت على يد الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية وشعب عظيم أبى أن يستسلم أو يبيع الوطن لمدعي الوطنية.

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