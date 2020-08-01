تعرف على القديس «أبا إسحق» الذى لم يأكل لحمًا طيلة حياته

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بـاستشهاد القديس أبا إسحق.ويقول كتاب التاريخ الكنسي، المعروف باسم كتاب "السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس إسحق من أهل شما (مركز أشمون) يعمل في حراسة بستان. وكان صالحًا وديعًا تقيًا. لم يأكل لحمًا ولا شرب خمرًا يصوم يومين ويفطر على البقول. وما يفضل من أجرته يفتقد به الفقراء والمساكين.ويضيف: " ظهر له ملاك الرب في رؤيا وأمره بأن يمضي إلى الوالي ويعترف باسم المسيح لينال إكليل الشهادة ففرح ووزع كل ما عنده وأتى إلى الوالي واعترف بالسيد المسيح فعذبه كثيرًا، وكان الرب يقويه ويشفيه وبعد ذلك قطع الوالي رأسه المقدسة فنال إكليل الشهادة، وأتى أهل بلده وأخذوا جسده بإكرام وقد أظهر الله منه آيات عظيمة".