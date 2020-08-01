رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«حدث في مثل هذا اليوم».. استشهاد القديسة ليارية

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:20 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بـاستشهاد القديسة ليارية.

ويقول كتاب التاريخ الكنسي، المعروف باسم كتاب "السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة ليارية. وولدت بدمليانا بالقرب من دميرة، من أبوين مسيحيين تقيين فنشأت على الطهارة وكانت مداومة على الصوم والصلاة ولما بلغت من العمر اثنتي عشر سنة ظهر لها ملاك الرب ودعاها للاستشهاد فوزعت كل مالها وأتت إلى طوه ومنها إلى سرسنا (مركز الشهداء منوفية) فوجدت الوالي واعترفت أمامه بالسيد المسيح فعذبها كثيرًا وكان هناك القديس شنوسي الذي كان يعزيها ويشجعها.

ويضيف: "أما الوالي فقد شدد عليها العذاب حيث مشط لحمها ووضع في أذنيها مسامير ساخنة ثم ربطها مع سبعة آلاف وستمائة شهيد وأخذهم معه وسافر وفيما هم في المركب قفز تمساح من البحر وخطف طفلًا وحيدًا لأمه فبكت وولولت عليه فتحننت عليها هذه القديسة وصلت إلى السيد المسيح. فأعاد التمساح الطفل حيًا سليمًا. ولما أتوا إلى طوة طرح الوالي القديسة في النار فلم تمسسها بأذى فقطعوا أعضاءها ورأسها وألقوها في النار فنالت الشهادة".

موضوعات متعلقة

تعرف على حالة الطقس فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

الموعد الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف على التفاصيل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

«مصر للطيران» تعلن وقف الرحلات للكويت

«التعليم» تحدد طلاب الثانوية العامة المسموح لهم بدخول الدور الثانى

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

«القراد» قد تصيب الإنسان بالشلل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

خطر الخوخ والمشمش على بعض الأشخاص

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
مدحت بشاى
تليفزيون الشعب
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
المزيد

الثقافة

اعتذارًا للمرأة.. أشرف البولاقي يُصدر كتاب «عذابات الأنثى»

انطلاق مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية.. 15 أغسطس

«في الذكرى الـ 29 منذ رحيله».. طه حسين عن «يوسف إدريس»: قاص بالفطرة

«التخميس» بدم الأضحية من مفردات الحارة المصرية