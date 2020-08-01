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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصل واللقاح»: العالم لم يتخطى موجة كورونا الأولى (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:23 ص
الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد
ياسمين عباس
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قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن دول العالم الآن لم تتخطَ الموجة الأولى من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بعض الدول التي بدأت بظهور الفيروس مجددا كان بسبب إهمال الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "الحداد" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن موعد الموجة الثانية للفيروس سيكون عندما تنتهى الدول تماما من الفيروس، ثم تأتي موجة أخرى تكون أشد أو أقل قوة حسب رأى العلماء، موضحا أن الدول التي تشهد ارتفاعا فى الإصابات هى دول لم يظهر بها الفيروس إلا حاليا فقط.

وأشار إلى أن أعداد الوفيات تختلف عند تعرض الأشخاص لفصيل معين من الفيروس أو التعرض لجرعة فيروسية معينة، إضافةً إلى الكمامات ومدى الالتزام بارتدائها، حيث إن ارتداءها يحمي بنسبة كبيرة جدا من الجرعة الفيروسية التى تدخل إلى الجسم، موضحا أن هناك انخفاض فى نسب الوفيات بالعالم، مما يعنى أن الفيروس أصبح تأثيره أقل، نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوعى الكامل الآن.

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