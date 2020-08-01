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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصر تدعو الأمم المتحدة إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:13 ص
السفير محمد إدريس
السفير محمد إدريس
الدستور
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شارك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الحدث رفيع المستوى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الإتجار بالبشر، وهي المجموعة التي شاركت مصر في تأسيسها وترأسها حاليًا بيلاروسيا.

وشهد الحدث كلمة للدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استعرضت فيها جهود الأمم المتحدة من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بما في ذلك حماية ودعم ضحايا هذه الظاهرة.

واستعرض السفير إدريس الإطار القانوني الشامل في مصر الذي يستهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من كافة الزوايا، وتطرق إلى جهود الحكومة المصرية المتعددة في التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فضلًا عن أطر التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتناول الجهود الكثيفة المبذولة من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأشار إلى التحديات الإقليمية الراهنة، مثل تصاعد التوتر وعدم الاستقرار الإقليمي ونشاط الجماعات الإرهابية وصلاتها بعصابات الجريمة المنظمة، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر ويستوجب حلولًا مبتكرة للتصدي لتغير أنماط تلك الظاهرة.

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