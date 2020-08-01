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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدحت صالح يروى مشهدًا طريفًا مع الراحل حسن حسنى أضحك الجمهور

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:00 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
الشيماء زيدان
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قال الفنان مدحت صالح، إنه قبل التحاقي بالعمل الرائع «ألف ليلة وليلة»، كنت أشاهده بانبهار، وأعيش مع عالم السحر والغموض، وبعد الحتاقي بهذا العمل أدركت جيدًا مدى المجهود الذي قام به القائمين على العمل.

وأضاف «صالح»، خلال لقائه الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصريةن مساء اليوم الجمعة: «المسرح لما بتكون ناسه حلوين بعمل الشغل حلو، ومسرحية "حزمني يا" كانت من أجمل فترات حياتي التي قضيتها».

وعن مشهد المرأة الذي قدمه في مسرحية «حزمني يا» قال مازحًا: «كان زمان»، وهي جملة قالها في المسرحية، وقصد بها هنا أنه مضى وقت طويل على هذا العمل، ولن يفعل مثله مرة أخرى، متابعًا:«الله يرحمه عم حسن حسني كان جميل ووقور وبيدي طاقة، الله يرحمه».

وحكى الفنان مدحت صالح، موقفًا طريفًا بينه وبين الراحل حسن حسني عند غناؤه أغنية مؤثرة وحزينة في المسرحية، حيث كان من المقرر أن يسير الراحل بعجلة من واره، ليقوم بالسير أمام مدحت صالح وهو يغني بشكل حزين، مما جعل ملامح مدحت صالح تتحول إلى ضاحكة، وهو أمر لاحظه الجمهور الذي ضحك أيضًا من هذا الوقف.

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