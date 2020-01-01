رئيس «مستقبل وطن»: نفكر في خدمة مصر دون النظر لأغلبية وأقلية

- رئيس «مستقبل وطن»: نعيد مكانة مصر كقائد للمنطقة تصنع القرار الدولي

- «مستقبل وطن»: نفكر في خدمة مصر دون النظر لموالين أو معارضين

- «مستقبل وطن»: نؤمن بحرية الأفكار وتعدد الآراء والطرح والطرح البديل





قال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يهدف لتحقيق التنمية في مصر بالكامل، على مستوى الأرض والأفراد.





وأضاف عبد الرزاق، في كلمة مسجلة له نشرها الحزب، أن الحزب يسعى لإعادة مصر لمكانتها في المنطقة كقائد وشقيقة كبرى، وكدولة شريكة أساسية في صناعة القرار الدولي على مستوى العالم، موضحا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتنمية الإنسان والموارد.





وتابع أن الحزب يسعى للمساهمة في رفع وعي المواطن، وزيادة اهتمامه بالمشاركة في كل ما يحدث في الدولة، بما في ذلك الاستحقاقات الانتخابية التي تحدد مصير لولاده وأحفاده.





واستكمل: الحزب مؤمن بحرية الأفكار وتعدد الآراء وحرية الطرح والطرح البديل، لذلك فكر الحزب في إنشاء تحالف واسع كبير من مختلف الأحزاب السياسية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، لخدمة مصر جميعا، دون النظر لمن يقف في مربع الموالاة أو الأغلبية، ومن يقف في مربع المعارضة أو الأقلية، وكل ما يهمنا أن نقف جميعا على أرضية وطنية واحدة.