كنده علوش تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية الفترة الماضية

قالت الفنانة كنده علوش، إنها تستقبل كثيرا من الرسائل حول اهتمامها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وبيتها واهتمامها الكبير بالطبخ، مازحة: "بتجيلي رسائل من الزوجات بتقولي انتي عايزة مننا إيه.. برد عليهم أقوله إني بعبر عن شعوري الداخلي".وتحدثت "علوش"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة، قائلة: "فيه أولويات في الحياة وأنا بحب شغلي لكن ترتيب أولوياتي في الحياة شئ مهم، وكانت في بعض الحاجات محتاجة مني تركيز كامل سواء قبل الحمل والولادة، أو خلال أول سنة جواز بتكون صعبة حتى لو بيحبوا بعض".وتابعت الفنانة السورية: "عشان تعدي الفترة دي كان لازم تركيز شديد، خاصة لو كان العمل مرتبط بمجال الفن، بصعوباته الشديدة، فكان صعب إني احتوي بيتي في ظل الشغل".وأضافت: "لذلك أخذت قرار إنه مش هنفع أسيب بنتي في سن صغير وأشتغل، وده كان قرار ونجحت في تحقيقه".