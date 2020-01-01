كنده علوش تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية الفترة الماضية
الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:37 م
رباب الأهوانيطباعة
قالت الفنانة كنده علوش، إنها تستقبل كثيرا من الرسائل حول اهتمامها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وبيتها واهتمامها الكبير بالطبخ، مازحة: "بتجيلي رسائل من الزوجات بتقولي انتي عايزة مننا إيه.. برد عليهم أقوله إني بعبر عن شعوري الداخلي".
وتحدثت "علوش"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة، قائلة: "فيه أولويات في الحياة وأنا بحب شغلي لكن ترتيب أولوياتي في الحياة شئ مهم، وكانت في بعض الحاجات محتاجة مني تركيز كامل سواء قبل الحمل والولادة، أو خلال أول سنة جواز بتكون صعبة حتى لو بيحبوا بعض".
وتابعت الفنانة السورية: "عشان تعدي الفترة دي كان لازم تركيز شديد، خاصة لو كان العمل مرتبط بمجال الفن، بصعوباته الشديدة، فكان صعب إني احتوي بيتي في ظل الشغل".
وأضافت: "لذلك أخذت قرار إنه مش هنفع أسيب بنتي في سن صغير وأشتغل، وده كان قرار ونجحت في تحقيقه".
وتحدثت "علوش"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة، قائلة: "فيه أولويات في الحياة وأنا بحب شغلي لكن ترتيب أولوياتي في الحياة شئ مهم، وكانت في بعض الحاجات محتاجة مني تركيز كامل سواء قبل الحمل والولادة، أو خلال أول سنة جواز بتكون صعبة حتى لو بيحبوا بعض".
وتابعت الفنانة السورية: "عشان تعدي الفترة دي كان لازم تركيز شديد، خاصة لو كان العمل مرتبط بمجال الفن، بصعوباته الشديدة، فكان صعب إني احتوي بيتي في ظل الشغل".
وأضافت: "لذلك أخذت قرار إنه مش هنفع أسيب بنتي في سن صغير وأشتغل، وده كان قرار ونجحت في تحقيقه".