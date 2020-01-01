كنده علوش: أنا وعمرو بنحب الأكل ووزننا زاد بسبب قعدة البيت
الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:05 م
رباب الأهوانيطباعة
تحدثت الفنانة كندة علوش، عن حياة زوجها الفنان عمرو يوسف، حيث وصفته بكونه "إيجابيا للغاية" سواء فى المنزل أو العمل، مضيفة: "أنا وهو بنحب الأكل جدا وطول الوقت أنا فى المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".
وعن أزمة كورونا قالت "علوش"، خلال لقائها ببرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعدة البيت ومن أول يوم سمعت عن كورونا جلسنا فى المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين"، متابعة: "لا أحب الخوف يسيطر عليه لذلك أخذت حذرى من كورونا بالعقل".
وعن أزمة كورونا قالت "علوش"، خلال لقائها ببرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعدة البيت ومن أول يوم سمعت عن كورونا جلسنا فى المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين"، متابعة: "لا أحب الخوف يسيطر عليه لذلك أخذت حذرى من كورونا بالعقل".