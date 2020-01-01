كنده علوش: أنا وعمرو بنحب الأكل ووزننا زاد بسبب قعدة البيت

تحدثت الفنانة كندة علوش، عن حياة زوجها الفنان عمرو يوسف، حيث وصفته بكونه "إيجابيا للغاية" سواء فى المنزل أو العمل، مضيفة: "أنا وهو بنحب الأكل جدا وطول الوقت أنا فى المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".وعن أزمة كورونا قالت "علوش"، خلال لقائها ببرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعدة البيت ومن أول يوم سمعت عن كورونا جلسنا فى المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين"، متابعة: "لا أحب الخوف يسيطر عليه لذلك أخذت حذرى من كورونا بالعقل".