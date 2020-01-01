كاتب صحفي: سيحدث تغييرا في عقلية رجل الشرطة بعد ضم خريجي الحقوق

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن سماح الدولة للحاصلين على ليسانس الحقوق أو دبلومات في القانون بالالتحاق إلى كليات الشرطة، هي خطوة مهمة يجب أن نشكر الدولة عليها.وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ضم هذه النوعية من الدارسين إلى قطاع الداخلية يقوي عضل الشرطة، ويسد فراغات كبيرة في أشياء مهمة، من أهمها الإلمام الكبير والموسع بالقانون.وأكمل: "سيحدث تغييرًا في عقلية رجل الشرطة بعد ضم خريجي الحقوق إلى أكاديميات الشرطة، نظرًا لوجود خلفية قانونية شاملة تساعده في التعامل مع المواطنين في ظل هذه الظروف التي تستوجب معرفة قوانين حقوق الإنسان، مما يزيد من تعزيز دور الشرطة في المجتمع."