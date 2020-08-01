«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

أدت المنافسة في تقارب الدرجات بين طلاب الثانوية العامة بقائمة الأوائل، إلى ارتفاع عددهم فوق الـ 30 طالبًا وطالبة، المقرر اختيارهم على مستوى الثلاث شعب، وذلك حسبما صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وجاء الفرق بين الطالب الأول والعاشر في كل شعبة، ما بين النصف درجة ودرجة، حيث كانت المنافسة أقوى بين طلاب علمي أكثر من أدبي.يذكر أن كنترولات التصحيح انتهت من تحديد أسماء الأوائل وإضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين.ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.