«أوقاف الإسكندرية» تحقق 600 صك زيادة عن العام الماضي

حققت مديرية أوقاف الإسكندرية زيادة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بلغت (549) صكًّا بنحو (1،069،200) جنيه وإدارة المشروع بديوان عام وزارة الأوقاف تشكرهم على هذا الجهد، علمًا بأن التحصيل ما زال مستمرًا من خلال شركة فوري دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه.وأوضحت الأوقاف، أنه يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتس على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) يصلك مندوبنا فورًا، حيث كنت في البيت أو المحل أو العمل في أي مكان على أرض مصر، كل ذلك ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)، وخدمة لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.