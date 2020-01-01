الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضاحي بالشارع (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، تقريرًا عن التحذيرات من ذبح الأضاحي بالشوارع والتي تتضمن الحبس عاما وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.وذكر التقرير، أنه سيتم دفع 3000 جنيه غرامة نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله، ومخالفة إقامة الشوادر نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.وأشار التقرير، إلى أنه ستفرض غرامة مالية على المخالفين لقرار نقل جلود الأضاحي تصل لـ5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان.كما أنه سيتم تغريم المخالفين قرار منع الذبح في الطريق العام 3 آلاف جنيه ونفس الغرامة لمقيمي شوادر الأضاحي وبيع الخراف في الشوارع.