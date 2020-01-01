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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع عمليات الذبح بمجزر طنامل بأجا (فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:12 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ أعمال ذبح الأضاحي بمجزر طنامل مركز أجا، وكان في استقبالهم الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري.

وتابع محافظ الدقهلية عمليات ذبح الأضاحي بالمجزر والاطمئنان على مستوى الخدمة وضمان سلامة اللحوم المذبوحة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المجازر على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد، وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الذبائح.

وأكد محافظ الدقهلية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عمليات الذبح وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا وأن هناك تعاونا مشتركا بين الطب البيطري والتضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال كافة الذبائح من الجزارين والمواطنين وتكثيف عدد الأطباء البيطريين بالمجازر، وتم عمل صيانة تامة للمجازر وتزويدها بكل مستلزمات النظافة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر لجمعية الأورمان التي قدمت 45 ذبيحة لتوزيعها على الجمعيات الخيرية على مستوى المحافظة لتقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، مشيدا بدورها المتميز في مختلف المناسبات.

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