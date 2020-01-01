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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على أعمال حجاج بيت الله فى أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:49 ص
حجاج بيت الله
حجاج بيت الله
أميرة العناني
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يواصل حجاج بيت الله، اليوم الجمعة، أداء المناسك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات أمس الخميس، وتتلخص أعمال الحج في أول أيام عيد الأضحى في النقاط التالية:

- لابد من صلاة الفجر لجميع الحجاج فى مزدلفة، إلا الضعفاء والنساء يجوز لهم الذهاب إلى منى بعد غيبوبة القمر.

- بعد صلاة الفجر والانتهاء من الأذكار يستقبل الحاج القبلة فيحمد الله ويكبره، ويهلله، ويدعوه حتى يسفر الصبح جدا.

- ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيًا وعليه السكينة.

- إذا مر بوادى مُحَسِّر يسرع السير إن أمكن.

- يلتقط سبع حصيات من أى مكان من طريقه أو من منى، ويستمر فى التكبير والتلبية ولا يقطع التلبية إلا مع بداية الرمى ثم عليه ما يلى:

- يرمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة.

- يذبح الهدى والذبح واجب على المتمتع والقارن فقط وتقول عند النحر: "بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل منى".

- ثم يحلق أو يقصر مع تعميم الرأس كله والحلق أفضل، مبتدئًا باليمين، وهذا الحلق فيه كمال الخضوع والذل والانقياد لله عز وجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة، وهى طرف الأصبع، وبذلك يتحلل التحلل الأول فيلبس الثياب والتطيب، ويحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء فلا يحل له الجماع إلا بعد طواف الإفاضة والسعى إن كان عليه سعيًا، فإذا جامع الرجل زوجته بعد رمى جمرة العقبة فحجه صحيح وعليه دم شاة توزع على فقراء الحرم.

- بعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة بدون رمَل ثم يصلى ركعتى الطواف، ولقد طاف النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى هذا اليوم متطيبًا لابسًا الملابس العادية.

- ثم يسعى والسعى على المتمتع، وكذا على القارن والمفرد اللذين لم يسعيا مع طواف القدوم، وبذلك يتحلل التحلل الكامل ويشرب من ماء زمزم ويصلى الظهر فى مكة إن أمكن ثم عليه المبيت بمنى باقى الليالى.

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