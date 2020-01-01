أمين الإفتاء: صلاة العيد تصح بالمنزل دون خطبة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عندما يصلى فى البيت يحصل على الأجر، مشيرًا إلى أن كل معذور مأجور، وأنه يجوز صلاة العيد بدون خطبة.وأضاف عاشور، خلال حوار تلفزيوني أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ومن الممكن أن يصلي المسلم فى البيت، ركعة بعد 7 تكبيرات وركعة بعد 5 تكبيرات.وتابع أن، التكبير لا يرتبط بالصلاة، فالمواطن يكبر من فجر يوم عرفة حتى رابع يوم العيد.ولفت مجدي عاشور، إلى أن، البدء فى النحر عقب صلاة العيد، وكل شخص من الممكن أن يضحى نيابة عن أسرته التى يعولها أو موجودة فى بيته.وذكر أن، الأب ومن يعول الأسرة هو من يقوم بالتضحية عن من يعولهم، وأن المواطن غير القادر لا يضحي.