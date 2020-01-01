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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «طاقة النواب» للسيسي: نقف خلفك في مواجهة كافة التحديات

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:57 م
طلعت السويدى
طلعت السويدى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بعث النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال "السويدى" فى برقيته: "يا سيادة الرئيس يُسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية يا سيادة الرئيس فخور بجهودكم المخلصة والمتواصلة لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر المحروسة وإنجاز المشروعات القومية العملاقة في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر وكل المصريين يقفون صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة ولديهم القدرة مع صقور وبواسل الجيش والشرطة على مواجهة جميع المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية".

كما توجه النائب طلعت السويدى، بالتهنئة والتحية والتقدير بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجيش مصر الأبيض من الأطباء واطقم التمريض على جهودهم البطولية والمخلصة فى مواجهة فيروس كورونا، مناشدًا الشعب المصرى دعم ومساندة جهود جيش مصر الأبيض من خلال الالتزام التام بالتعليمات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خاصة بعد النجاحات التى حققتها مصر فى مواجهة هذا الفيروس والانخفاض الملحوظ فى أعداد المصابين وارتفاع اعداد المتعافين.

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