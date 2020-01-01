نصب باسم الغلابة.. شركات وهمية تجمع تبرعات للفقراء وتستولى عليها

رئيس فضائية يستغل معاقين لجمع التبرعات

430 الف دولار تبرعات بالمخالفة للقانون

4 نصابين يأسسون شركة وهمية لجمع التبرعات

عاطل يجمع نصف مليون تبرعات بدعوى علاج المرضى

لجأت بعض العناصر الاجرامية إلى استغلال الفقراء النصب على المواطنين بجمع تبرعات بدعوى ضخها للمحتاجين، لكنها تستولى عليها، عبر شركات وهمية أو عن طريق إعلانات على قنوات بير سلم، بانتحال صفة إعلامي لتسهيل ارتكاب الجريمة.تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بدمياط يجمع تبرعات مقابل استغلال بعض الحالات الإنسانية والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة للظهور فى وسائل الإعلام.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص (رئيس مجلس إدارة شركة لقنوات فضائية ورئيس مجلس إدارة جمعية خيرية، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور) بتلقى تبرعات من بعض الدول بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى وحساب خاص بالجمعية بأحد البنوك بدمياط، مقابل إستغلال بعض الحالات الإنسانية والأطفال "ذوى الاحتياجات الخاصة" ليظهروا فى مواد إعلامية تبث على القنوات الفضائية، إضافة لتلقيه تبرعات من داخل البلاد بدون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بما أكدته التحريات أقر بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (250 ألف دولار أمريكى).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد فى جمع تبرعات بالمخالفة للقانون.ضبط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد لقيامه مع مدير شركة للمقاولات العمومية بإحدى الدول العربية ومتواجد حاليًا بالخارج، بجمع تبرعات من الدولة محل عمل الأخير بدون ترخيص بالمخالفة للقانون الذى يحظر جمع التبرعات دون الحصول على الموافقات من الجهات المختصة بغرض بناء المساجد ورعاية الأيتام والفقراء بالبلاد وذلك من خلال قيام الثاني المتواجد بالخارج بجمع التبرعات بالدولار الأمريكى، وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل الاحتفاظ لنفسه بفارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.وبمواجهة الأول اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى وتبين أن حجم التبرعات خلال العام الماضى بلغ (430،000 - أربعمائة وثلاثون ألف دولار أمريكى).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لإنشائهم شركة، لتنظيم المؤتمرات والدعاية والإعلان بنطاق محافظة القاهرة وأعلنوا عن تنظيم مؤتمرات اقتصادية وأمنية تقام بالبلاد، ويحضرها بعض الشخصيات العامة ومستشارين ببعض الجهات الحكومية، بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، والاتصال هاتفيًا برؤساء مجالس إدارتها، طالبين منهم شراء دعوات حضور للمؤتمرات بقيمة خمسة آلاف جنيه للدعوة الواحدة، أو التبرع لرعاية المؤتمر نقدًا أو بشيكات بنكية أو تحويل بنكى باسم الشركة بأحد البنوك، وعقب استلام المبالغ المالية التى يتم الاستيلاء عليها يتقاسمونها فيما بينهم، ولإمعان النصب وإدخال الغش والتدليس على أصحاب تلك المؤسسات قاموا بانتحال صفة مستشارين بإحدى الجهات الحكومية "شخصية وهمية" حال اتصالهم بتلك المؤسسات.وعثر بحوزة المتهمين على كمية كبيرة من الدعوات باسم الشركة، موجهة لعدد من المؤسسات لحضور مؤتمرات مختلفة، وخطابات موجهة إلى أصحاب شركات، تفيد دعوتهم لحضور فعاليات بعض المؤتمرات، فواتير وإيصالات استلام نقدية منسوبة لذات الشركة، وأجندة مثبت بها بيانات أصحاب الشركات والمؤسسات المالية التى يتم استهدافها.ضبطت مباحث الأموال العامة، عاطل جمع نصف مليون جنيه من المواطنين، بزعم علاج المرضى بدون ترخيص من الجهات المعنية بالإسماعيلية.كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، أفادت بقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث؛ بتلقي تحويلات مالية من عدة أشخاص من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة به والصادرة من إحدى شركات الاتصالات، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي التبرعات لمساعدة الحالات المرضية الحرجة ورعاية الأسر الفقيرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي 500 ألف جنيه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.