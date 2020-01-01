أظهر تقرير رابطة مصنعي وتجار والسيارات في بريطانيا الصادر اليوم الخميس استمرار التراجع الحاد لإنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي وتراجع الطلب في مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كوورونا المستجد.وأشار التقرير إلى تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر48 في المئة سنويا إلى 56594 سيارة.في الوقت نفسه فإن الإنتاج خلال الشهر الماضي شهد تحسنا هائلا مقارنة بشهري أبريل ومايو الماضيين حيث شهدا إنتاج 5511 سيارة فقط.وأشارت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا إلى أن النصف الأول من العام الحالي هو الأسوأ بالنسبة لصناعة السيارات البريطانية منذ 1954.ومع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في بريطانيا تراجع إنتاج السيارات للسوق المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر63 في المئة، في حين تراجع الإنتاج بغرض التصدير بنسبة 45 في المئة، رغم أن أسواق التصدير تستحوذ على 9 سيارات من بين كل 10 سيارات تنتجها بريطانيا.وجاء تحسن الإنتاج بغرض التصدير نسبيا نتيجة إعادة فتح الأسواق الرئيسية في العالم ومنها الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قبل إعادة فتح الاقتصاد في بريطانيا.في الوقت نفسه حذرت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا من احتمال خسارة إنتاج السيارات في بريطانيا لنحو 46ر1 مليون سيارة بحلول عام 2025 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الحالي وخضوع القطاع لقواعد منظمة التجارة العالمية.وسجل إنتاج السيارات في بريطانيا تراجعا بنسبة 8ر42 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.