هيفاء عن خسارة «وزيرى» قضية زواجه منها: «شكرًا للقضاء المصرى»

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على خسارة محمد وزيري، مدير أعمالها السابق لقضية إثبات زواجه منها أمام محكمة الأسرة، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وقالت في تغريدتها: "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد، وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠٧٢٨ بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة".وأضافت: "شكرًا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة، والشكر الأكبر للقضاء المحترم، الحمد لله".وكان محمد وزيري، قد تم إلقاء القبض عليه على خلفية اتهام هيفاء له بالنصب والاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه.