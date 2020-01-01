قنوات النيل تحتفل بوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

قال رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة التابع للهيئة الوطنية للإعلام أسامة البهنسي، إن القطاع أعد خرائط برامجية متميزة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك عبر شاشاته.وأشار إلى أن قناتي "نايل لايف" و"العائلة" ستقدم بعد غد الخميس بثا مباشرا لوقفة عرفات، كما تعرض "نايل لايف" مجموعة من الأفلام منها الرسالة و"تيمور وشفيقة" و"تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، إضافة إلى مسرحيات "السكرتير الفني" و"الجوكر" و"هالو شلبي"، إلى جانب عرض مجموعة من الحفلات لتامر حسني وعمر خيرت وإليسا.وأوضح البهنسي أن قناة "نايل سينما" ستعرض أفلام "سلام يا صاحبي" و"غبي منه فيه" و"فيلم هندي" و"بنات العم" و"يا عزيزي كلنا لصوص"، بينما تعرض قناة نايل كوميدي أفلام "البنات عايزه إيه" و"واحدة بواحدة" و"محطة الأنس"، إضافة إلى مسرحيات "سك على بناتك" و"العيال كبرت" و"شاهد ما شافش حاجة".وأضاف: تعرض قناة ماسبيرو زمان أفلام "المغامرة الكبرى" و"العفاريت"، إضافة إلى مسرحيات "الهمجي" و"مدرسة المشاغبين" و"البكاشين"، فيما تعرض قناة العائلة أفلام "حب البنات" و"حنفي الأبهة" و"عفريتة إسماعيل ياسين" و"صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، إضافة إلى مسرحيات "شارع محمد علي" و"سك على بناتك"، أما بالنسبة لقناة النيل الثقافية فتعرض خلال أيام العيد مسرحيات "كارمن" و"موسيقى في الحي الشرقي" و"السفيرة عزيزة" و"لوكاندة الفردوس".