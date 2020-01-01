خبير: مصر تشهد تطورًا في صناعة الدواء

قال مدحت الطحلاوي خبير صناعة الدواء، إن الحكومة خلال الـ 6 سنوات الماضية غيرت خطتها بشكل كامل.وأضاف «الطحلاوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن هناك تطوير كبير في المنظومة ودعم كامل لمصانع الأودية التابعة للقطاع الخاص، فضلًا عن تطوير خطوط الإنتاج في شركات القطاع العام.وأشار الخبير الدوائي إلى أن أكبر التحديات التي تواجه مصر في صناعة الدواء، هو الإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة، والإستعانة بالخبرات العالمية لمواكبة كل ما هو جديد، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل في مواجهة هذه التحديات.وأكد أن مصر من أوائل الدول التي بدأت بأخذ خطوة في إنتاج لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن مصر سيكون لديها 10% من إنتاج لقاح "إكسفورد" بعد تصنيعه، ذلك لأنها ترى أن هذا اللقاح هو الأفضل للقضاء على فيروس كورونا المستجد.