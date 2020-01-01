المتحف البريطاني ينفي شراء آثار مصرية قديمة

نفى الدكتور نيل سبنسر رئيس قسم مصر القديمة بالمتحف البريطاني، شراء أثار مصرية قديمة، مؤكدًا أنه لا يتقبل سوى التبرعات وفقًا لقواعد اليونسكو في اتفاق 1970.وأكد «سبنسر» في لقاء مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «العربية الحدث» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة تم تصويرها في العاصمة لندن قبل جائحة كورونا عن تهريب الآثار أن إدارة متحفه تتأكد بشكل حقيقي من وثائق أي قطعة أثرية قادمة من مصر.وأوضح أن المتحف على تعاون وثيق مع السفارة المصرية لمكافحة عمليات تهريب الآثار على مدار العشر سنوات الماضية مع وزارة الآثار.