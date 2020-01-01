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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول ألماني يحذر من موجة كورونا الثانية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:48 م
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
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قال أحد الحلفاء الكبار للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلاده تعاني الآن من الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وحذر رئيس وزراء مقاطعة ساكسوني والعضو البارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، مايكل كيرتشمر، من الموجة الثانية من المرض والتي "تحدث كل يوم" من حولهم.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا، اليوم، 340 حالة لتصبح 205609، وفقًا لبيانات معهد "روبرت كوخ" لمتابعة الأمراض المعدية، ولم يتم الكشف عن مزيد من الوفيات والتي ظلت عند 9118 حالة دون تغيير.
وقال كيرتشمر - في تصريحات لصحيفة "راينيشي بوست" نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية - أن هناك يوميا مجموعات جديدة من المصابين قد تصل إلى "أعداد كبيرة جدًا".

وأضاف: "الموجة الثانية من فيروس كورونا هي الموجودة الآن"، متابعا: أن هذه الإصابات تحدث بيننا كل يوم، لدينا الكثير من الإصابات كل يوم والتي تزيد لتصل إلى أرقام كبيرة.
يأتي ذلك وسط أنباء عن اجتماع سيعقد في وقت لاحق بين كبير مساعدي ميركل ووزراء الصحة في الولايات، حول فرض إجراء تحليل للألمان العائدين من الخارج، في الوقت الذي يخشى فيه من عودة الألمان من الخارج دون المرور بهذه التحاليل.

ويوم الجمعة الماضي، اجتمع وزير الصحة ينس سبان والعديد من المسئولين في الوزارات الموازية في المقاطعات الألمانية، وقرروا استئذان الألمان العائدين من الخارج بإجراء تحاليل تطوعية، وإذا ثبت عدم إصابتهم ستسمح للعائدين أيضا بالاختيار لدخول الحجر الصحي.

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