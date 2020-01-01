مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا لم يتعامل معه البشر سابقًا.وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، مساء الإثنين، أن فيروس كورونا من الممكن أن يتحول إلى نوع من أنواع الفيروسات السائدة وتكون أعراضه شبيهة بأعراض البرد العادي، مشددًا على ضرورة الحرص؛ لأن الفيروسات التنفسية قد تسبب التهابًا رئويًّا حادًّا.وعن احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، قال: "إنه بعد فترة معينة، من المحتمل أن يحدث في بعض الأوبئة موجة أخرى، وتحدث هذه الموجة في شهر أكتوبر أو نوفمبر وقد لا تحدث، لذلك يجب علينا أن نكون على كافة الاستعدادات الوقائية والصحية".وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "الوباء من الناحية العالمية ما زال في حدته وشدته لذلك لا بد من الحرص".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.