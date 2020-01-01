الأرصاد تكشف حالة الطقس في العيد: «الرطوبة عالية»

حالة الطقس في العيد



وأوضح "شاهين" أن درجات الحرارة غدا بالقاهرة الكبرى ستكون 36 العظمى و24 صغرى، وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، وفي سوهاج الكبرى 41 والصغرى 26 درجة، وفي أسوان سيكون الجو حار جدا، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 29 درجة، وفي مطروح العظمى 30 والصغرى 22 درجة.



أما عن طقس الـ 7 أيام المقبلة، أكد "شاهين" أن حالة الطقس لن يطرأ عليها أي تغيير عن الأيام الماضية، فخلال الفترة الماضية كانت الحرارة مرتفعة بشكلٍ ملحوظ، وهذا ما سيظل موجودًا أيضًا خلال الأيام المقبلة، فشهري يوليو وأغسطس ترتفع فيهما الرطوبة بشكلٍ عالٍ مع درجات الحرارة.



وأوضح "شاهين"، أن درجات الحرارة سترتفع درجتين على القاهرة والوجه البحري عن درجات الحرارة المقبلة، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 37 درجة على القاهرة الفترة المقبلة، وتصل على جنوب الصعيد إلى 43 وحتى 47 درجة بنهاية الأسبوع، فيما ترتفع الرطوبة بشكلٍ كبير خلال الفترة المقبلة.



وأكد "شاهين" أن الطقس في المحافظات الجنوبية سيكون حارًا بشدة خلال الفترة المقبلة، حيث سترتفع درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ خلال الأيام المقبلة، يصاحبها ارتفاعًا ملحوظًا في الرطوبة، موجهًا نصائح عديدة إلى المواطنين لمقاومة الرطوبة، بضرورة التعرض للشمس بشكلٍ مباشر منعًا للإصابة بضربات الشمس.



ويحذر الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، خلال تصريحاته لـ "الدستور"، من الرطوبة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، قائلا إنه يجب على المواطنين تناول الخضروات والفاكهة طوال الوقت، وشرب كميات كافية من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم.

وأضاف "شاهين"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لا يوجد سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري، حيث ستكون الحرارة مرتفعة، والمناخ سيظل حار رطب، كما أن الرياح ستكون معتدلة ومؤشرات الرطوبة ستصل إلى 80%، كما أن الطقس ليلا سيكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلا.اقرأ أيضا..