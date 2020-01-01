إجراء 6 عمليات مناظير تشخيصية مجانًا بـ«العلمين النموذجي»

أجرى الدكتور أحمد الشربيني، استشاري أمراض النسا والعقم والمناظير، 6 عمليات مناظير تشخيصية وعلاجية بالمجان بمستشفى العلمين النموذجي.واستقبل مستشفى العلمين الحالة الأولى، والتي كانت تعاني من عقم ثانوي، والحالة الثانية كانت تعاني من كيس على المبيض، والحالة الثالثة كانت تعاني من عقم أولي مع زوائد لحمية بتجويف الرحم، والحالة الرابعة كانت تعاني من عقم ثانوي مع سابق 5 قيصريات وزوائد لحمية بتجويف الرحم، والحالة الخامسة كانت تعاني من عقم أولي لمدة سنتين مع كيس علي المبيض اليمين، والحالة السادسة كانت تعاني من عقم أولى 4 سنوات مع زوائد بعنق الرحم وتجويف الرحم.جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين النموذجي.