«حماية المستهلك»: تقسيط منتجات «ما يغلاش عليك» ممكن (فيديو)

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يمكن تقسيط مشتريات المنتجات ضمن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك"، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.وأضاف الدكتور أحمد سمير فرج، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أنه يمكن التقسيط من خلال البنوك أو عن طريق شركات التقسيط، بفوائد مخفضة ودون مصاريف إدارية.وتابع: "كل هذه الإجراءات تسهم في زيادة إنتاجية المصانع".وتضمن مبادرة "ما يغلاش عليك" عددا من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها لـ20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.