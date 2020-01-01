رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جون طلعت يطالب بإزالة العقبات أمام التصالح في مخالفات البناء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:25 ص
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وجود حالة من اللغط في تطبيق إجراءات التصالح بمخالفات البناء، محذرا من أن ذلك قد يكون له تأثير سلبي في تحقيق المأمول من هذا القانون.

ولفت النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن هناك صعوبة لدى بعض المواطنين في التعامل مع ملف التصالح، وهو الأمر الذي يستوجب من السلطة التنفيذية العمل على شرح وتبسيط الإجراءات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء.

وشدد جون طلعت، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد الغرامات المقررة للتصالح، داعيا إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتعاون الإدارات المحلية مع المواطنين لإنجاح ملف التصالح وتحقيق الأهداف المنشودة منه.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استغلال المدة المقررة للتصالح والتي ستنتهي في سبتمبر المقبل، والعمل على سرعة تقنين الأوضاع عملا بما نص عليه القانون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشاب المعتدى عليه بالكويت يروي تفاصيل الواقعة: «في ناس مابترضاش بالظلم»

«التموين»: استخراج بطاقات جديدة إلكترونيا بعد عيد الأضحى (خاص)

الهيئة القومية للأنفاق: 30 ألف جنيه لكل ساكن بـ«عمارة الزمالك» لحين إصلاح الضرر

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

بدء محاكمة سما المصرى فى التحريض على الفسق

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

فاكهة تساعد على الحماية من آلام الظهر

دراسة: «هرمون الحب» قد يساعد فى علاج الزهايمر

دراسة تحذر من دور التدخين وأمراض القلب فى زيادة خطر التراجع العقلى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

حاتم حافظ يتناول مستقبل المجلات الثقافية بمنصة الفن المعاصر

مجلة «بيت الشعر» في المغرب تفرد عددًا خاصًا بالشاعر أمجد ناصر

تسليم جائزة حلمي سالم إلى الشاعرة رضا أحمد في 16 أغسطس المقبل

الثقافة الفلسطينية تنعى رحيل هارون هاشم شيخ الشعراء