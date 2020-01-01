رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصيلحى: المجازر مجانًا فى العيد.. وإجازة لـ15% فقط من المخابز

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:08 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
طباعة
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جاهزية جميع أجهزة الوزارة لعيد الأضحى المبارك، موضحًا أن كل مديرية ستدشن غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والتأكد من الذبح داخل المجازر، والذي سكون مجانًا في المجازر التابعة للدولة.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح هايبر ماركت باستثمارات 200 مليون جنيه، أن كل المخابز ستعمل خلال ايّام العيد، مع توفير الدقيق مقدما وتسليمه للمخابز كمخزون من 3 إلى 5 أيّام، لافتًا إلى أن بعض المخابز طلبت إجازة، وستتم الموافقة على ذلك مع مراعاة ألا يتجاوز عددها 10 إلى 15%.

جاء ذلك خلال افتتاح مصيلحي والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، "هايبر" مملوك لمجموعة شركات إماراتية ليكون الفرع رقم 190 للمجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحضور معتز الألفي، الشريك المصري للمجموعة الإماراتية، وحزيفة قريشي، المدير الإقليمي للمجموعة في مصر، وممثل سفير الهند.
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
المصيلحى: المجازر مجانًا فى العيد.. وإجازة لـ15% فقط من المخابز
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
المصيلحى: المجازر مجانًا فى العيد.. وإجازة لـ15% فقط من المخابز

موضوعات متعلقة

بدء محاكمة سما المصرى فى التحريض على الفسق

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

وفاة 13 راهبة بكورونا فى أحد الأديرة الأمريكية

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

بدء محاكمة سما المصرى فى التحريض على الفسق

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

فاكهة تساعد على الحماية من آلام الظهر

دراسة: «هرمون الحب» قد يساعد فى علاج الزهايمر

دراسة تحذر من دور التدخين وأمراض القلب فى زيادة خطر التراجع العقلى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

حاتم حافظ يتناول مستقبل المجلات الثقافية بمنصة الفن المعاصر

مجلة «بيت الشعر» في المغرب تفرد عددًا خاصًا بالشاعر أمجد ناصر

تسليم جائزة حلمي سالم إلى الشاعرة رضا أحمد في 16 أغسطس المقبل

الثقافة الفلسطينية تنعى رحيل هارون هاشم شيخ الشعراء