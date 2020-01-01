المصيلحى: المجازر مجانًا فى العيد.. وإجازة لـ15% فقط من المخابز

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جاهزية جميع أجهزة الوزارة لعيد الأضحى المبارك، موضحًا أن كل مديرية ستدشن غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والتأكد من الذبح داخل المجازر، والذي سكون مجانًا في المجازر التابعة للدولة.وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح هايبر ماركت باستثمارات 200 مليون جنيه، أن كل المخابز ستعمل خلال ايّام العيد، مع توفير الدقيق مقدما وتسليمه للمخابز كمخزون من 3 إلى 5 أيّام، لافتًا إلى أن بعض المخابز طلبت إجازة، وستتم الموافقة على ذلك مع مراعاة ألا يتجاوز عددها 10 إلى 15%.جاء ذلك خلال افتتاح مصيلحي والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، "هايبر" مملوك لمجموعة شركات إماراتية ليكون الفرع رقم 190 للمجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحضور معتز الألفي، الشريك المصري للمجموعة الإماراتية، وحزيفة قريشي، المدير الإقليمي للمجموعة في مصر، وممثل سفير الهند.