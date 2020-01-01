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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يناشد الطفل صابر التوجه لمقر «الدستور» لاستكمال إجراءات عودته للدراسة

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:28 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على استجابة الأزهر الشريف لما نشرته جريدة "الدستور"، أمس السبت، بشأن الطفل صابر وتبني حالته.

وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إن رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، أحمد الصاوي، أكد له أن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، قرر أن يتبنى قضية صابر لحل هذه المشكلة، لكي يعود لدراسته.

وتابع الباز، أن "المشكلة التي تواجهنا الآن هي كيفية الوصول للطفل صابر"، موضحا أنه تم التصوير معه أثناء بيعه للمناديل في الدقي، وكل ما نعرفه عنه أنه يسكن في أبو النمرس.

من ناحيته، ناشد الباز، أهالي أبو النمرس بمحاولة التوصل للطفل صابر، قائلا: "عليه أن يتوجه لمقر جريدة الدستور؛ لاستكمال إجراءات عودته للدراسة".

وكان تريند #صابر_يرجع_المدرسة تصدر مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، بعد فيديو نشرته "الدستور" لطفل يدعى "صابر" لديه أمنية أن يعود للمدرسة مرة أخرى، بعد أن خرج منها لظروف عائلية.

"صابر"، الذى كان يدرس فى الأزهر، يعمل حاليا فى "بيع المناديل" فى محيط المركز الثقافي الروسي بالدقى، وأسرته تقيم فى منطقة "أبوالنمرس".

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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