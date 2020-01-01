حبس عاطل ضُبط بحوزته 30 كيلو بانجو بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.كانت أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة أطفيح قيام عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق دائرة المركز.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (10 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جراما – مبلغ مالى – هاتف محمول).وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.