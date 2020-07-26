المصري المعتدى عليه بالكويت: «اتهانت قدام الناس ولن أتنازل عن حقي»

أكد الشاب المصري الذي تعرض لاعتداء كويتي عليه أثناء عمله كاشير في إحدى الجمعيات، أنه لن يتنازل عن حقه، ووجه الشكر للكويت والشعب الكويتي، على تضامنهم معه، قائلا: "أهل الكويت كلهم خير ولم يتركوا حقي يضيع والناس اتعاطفت معايا".وكشف الشاب المصري في لقاء بثته شبكة مباشر نيوز من الكويت، تفاصيل الواقعة، قائلا إن الكويتي الذي اعتدى عليه لم يكن معه رقما للتسجيل، والإدارة حظرت علينا التعامل بدون رقم وعندما أخبرته ذلك، قال لي "بكيفك انت"، ووجه لي 3 صفعات.وأردف: "لن أتنازل، حقي، اتهانت أمام الناس، ونحن في دولة قانون، الشرطة الكويتية لم تترك حقي، ونحن في دولة قانون، وإن شاء الله هتجيب لي حقي".