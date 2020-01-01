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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية: العمل الصالح يُدخل الجنة وليس النسب

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:56 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
ياسمين عباس
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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله يحب الستر أما إبليس يحب الفضائح، مضيفًا: "المسلم لا يظلم أخيه المسلم ولا يخذله".

واستشهد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، مشددًا على ضرورة قضاء مصالح الناس وسيكون الله في قضاء حاجتكم.

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن العمل الصالح هو الذي يدخل الجنة، وليس النسب، لافتًا إلى أن الأعمال الصالحة تُعرض على الله يوم القيامة وتكون سببًا في دخول صاحبها الجنة.

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