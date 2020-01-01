داعية: العمل الصالح يُدخل الجنة وليس النسب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله يحب الستر أما إبليس يحب الفضائح، مضيفًا: "المسلم لا يظلم أخيه المسلم ولا يخذله".واستشهد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، مشددًا على ضرورة قضاء مصالح الناس وسيكون الله في قضاء حاجتكم.وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن العمل الصالح هو الذي يدخل الجنة، وليس النسب، لافتًا إلى أن الأعمال الصالحة تُعرض على الله يوم القيامة وتكون سببًا في دخول صاحبها الجنة.