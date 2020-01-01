«حاتم فارس ماسبيرو».. وثائقى عن تأسيس التليفزيون المصرى (فيديو)

قالت المخرجة أسماء إبراهيم، مخرجة وكاتبة سيناريو فيلم "حاتم فارس ماسبيرو"، إنها رغبت في تخليد ذكرى الدكتور عبدالقادر حاتم، وذلك رغم عدم رؤيتها له أو التعامل معه بشكل مباشر من خلال فيلم وثائقي بعنوان "حاتم فارس ماسبيرو".وأضافت المخرجة أسماء إبراهيم، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن عبد القادر حاتم هو مؤسس مبنى ماسبيرو ومؤسس وزارتي السياحة والإعلام، وأنه شخص استثنائي، لأنه كان يفكر في الكثير من القضايا بشكل مختلف وبنظرة مستقبلية.وأوضحت مخرجة فيلم "حاتم فارس ماسبيرو"، أن الفيلم وثائقي مدته 30 دقيقة، تم التركيز فيها على كيان ماسبيرو الذي أسسه المبدع عبد القادر حاتم، مشيرة إلى أنه هو الأب الروحي للإعلام المصري، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الفيلم تزامنا مع الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء مبنى التليفزيون.