«صعقوا».. أمطار عزيرة تتسبب فى مقتل 3 باكستانيين فى مدينة كراتشى

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في مدينة كراتشي الباكستانية عقب هطول أمطار غزيرة على المدينة.ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد عن مصادر بالشرطة قولها إن الضحايا لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء في حوادث منفصلة بمناطق متفرقة بالمدينة، وكانت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية قد توقعت هبوب موجة ثالثة من الرياح الموسمية في كراتشي اليوم وغدًا، مع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.