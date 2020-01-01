«مكرم» تناشد المصريين بالخارج بشأن الرقم الكودي: سري للغاية (فيديو)

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الدولة حريصة على سلامة المواطنين أثناء إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ولهذا أعلنت أن المشاركة في الانتخابات ستكون من خلال البريد السريع للمصريين في الخارج.وأضافت نبيلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التسجيل للمشاركة بالانتخابات بدأ منذ الأمس ومستمر حتى 31 يوليو ليحصل على الرقم الكودي الخاص بكل ناخب، ومن خلاله يمكنه المشاركة في الانتخابات.وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الرقم الكودي رقم سري، ولا يجب أن يعطيه لأحد، معقبة: "مينفعش نتبادل الرقم الكودي مع الجيران أو معارفنا"، منوهة بأن اليوم سينشر السير الذاتية للمرشحين على موقع الهيئة الوطنية للانتخاب، ويمكن للمصريين في الخارج الاطلاع عليها.