برلماني تركي متهم بالقتل يصلي في آيا صوفيا.. ونشطاء: أين القتيلة

أثارت التغريدة التي دونها شيرين أونال، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عبر موقع تويتر حالة من الهجوم الواسع ضده، حيث نشر "أونال" تغريدة تضمنت صورة له داخل آيا صوفيا أثناء تأدية أول صلاة بعد تحويلها إلى مسجد.وأثارت التغريدة غضب قطاعات واسعة من الشعب التركي، حيث أعرب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وغالبيتهم من النساء، عن غضبهم من خلال تعليقات تساءلوا خلالها عن مصير "نادرة" الخادمة الأذربيجانية التي عثر عليها مقتولة بمنزل البرلماني.وكان قد تم العثور على الأذربيجانية والتي تدعى نادرة قديروفا، مقتولة داخل منزل أونال بطلقة من البندقية الخاصة به، فيما اعتبرت الجهات المسئولة الحادث انتحارا وأغلقت ملف القضية، غير أن عائلة نادرة وأصدقائها يصرون على أنها جريمة قتل.