صحيفة بريطانية: تركيا تتجاهل الغضب الدولي بشأن آيا صوفيا

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن تركيا تجاهلت الغضب الدولي من تحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد وأدانت الرد الفعل اليوناني وحرق علم تركيا.وتابعت أن وزارة الخارجية التركية أدانت، أمس السبت، التصريحات التي أدلى بها مسئولون يونانيون وحرق العلم في اليونان بعد أول صلاة منذ تسعة عقود أقيمت في آيا صوفيا باسطنبول.وقال المتحدث باسم الوزارة هامي أكسوي في بيان مكتوب: "أظهرت اليونان مرة أخرى عداوتها للإسلام وتركيا بحجة الرد على فتح مسجد آيا صوفيا للصلاة".وأكدت الصحيفة أن الانتقاد اليوناني لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد جاء بعد عقود من الزمان، حيث كان متحف يعكس التسامح الديني والتعدد الثقافي كما أن غضب اليونان يكشف العلاقات المتوترة بين اليونان وتركيا.وأشارت إلى أنه دقت أجراس الكنيسة في حداد في جميع أنحاء اليونان يوم الجمعة، حيث انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصلاة في الكاتدرائية التاريخية.في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ46 لاستعادة الديمقراطية في اليونان، وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المسئولين بأنهم "مثيري للشغب وأصبح التحول إهانة لحضارة القرن الحادي والعشرين".تختلف اليونان وتركيا حول مجموعة من القضايا من المجال الجوي إلى المناطق البحرية وتقسيم قبرص عرقيًا، هذا الأسبوع تبادلا أيضًا انتقادات لاذعة حول ترسيم أرففها القارية في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالموارد الطبيعية.