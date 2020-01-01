481 إصابة جديدة بكورونا فى سنغافورة
الأحد 26/يوليه/2020 - 12:09 م
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ذكرت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 50 ألفا و369 حالة.
ونقلت صحيفة (توداي السنغافورية)،على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة قولها، إن من بين الإصابات الجديدة، 5 محليين و4 حالات من الوافدين أما الإصابات الأخرى لعاملين مهاجرين يقيمون في أماكن معيشة العمال، مشيرة إلى أن حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس استقرت عند 27 شخصا.
ونقلت صحيفة (توداي السنغافورية)،على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة قولها، إن من بين الإصابات الجديدة، 5 محليين و4 حالات من الوافدين أما الإصابات الأخرى لعاملين مهاجرين يقيمون في أماكن معيشة العمال، مشيرة إلى أن حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس استقرت عند 27 شخصا.