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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

481 إصابة جديدة بكورونا فى سنغافورة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:09 م
كورونا فى سنغافورة
كورونا فى سنغافورة
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ذكرت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 50 ألفا و369 حالة.

ونقلت صحيفة (توداي السنغافورية)،على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة قولها، إن من بين الإصابات الجديدة، 5 محليين و4 حالات من الوافدين أما الإصابات الأخرى لعاملين مهاجرين يقيمون في أماكن معيشة العمال، مشيرة إلى أن حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس استقرت عند 27 شخصا.

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