481 إصابة جديدة بكورونا فى سنغافورة

ذكرت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 50 ألفا و369 حالة.ونقلت صحيفة (توداي السنغافورية)،على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة قولها، إن من بين الإصابات الجديدة، 5 محليين و4 حالات من الوافدين أما الإصابات الأخرى لعاملين مهاجرين يقيمون في أماكن معيشة العمال، مشيرة إلى أن حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس استقرت عند 27 شخصا.