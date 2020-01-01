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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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اقتصاد

«القومي للإدارة» يطلق الندوة الرابعة لخريجات «القيادات النسائية الإفريقية»

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:10 ص
الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف
أميرة ممدوح
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واصل المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة ندواته الإلكترونية التي قدمها لخريجات برنامج القيادات النسائية الإفريقية بمشاركة نخبة من خريجات البرنامج، حيث تم إطلاق الندوة الرابعة تحت عنوان "فن التواصل في أثناء الأزمات" بمشاركة الدكتورة نور الزيني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، وممثلات 15 دولة أفريقية، في إطار سلسة حلقات التعليم التفاعلى عن بعد التي يعقدها المعهد القومي للإدارة.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن البرنامج يوفر منظورًا إفريقيًا للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الإفريقية، فضلًا عن كونه منصة تعليمية تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، إلى جانب اكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الإفريقية.

وتابعت شريف، أن برنامج القيادات النسائية الإفريقية والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للإدارة في يناير الماضي يعد أحد الأدوات التي تسعى إلى تمكين المرأة الإفريقية وتعزيز تصنيف الدول الإفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، من خلال تحسين جهود حكوماتها في هذا الشأن.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة نور الزيني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إلى أن طرق الاتصال بعد أزمة كورونا شهدت العديد من المتغيرات التي أدت إلى ظهور أنماط مختلفة لعقد اجتماعات العمل والتواصل بين الأفراد.

وقدمت الزيني شرحًا وافيًا حول أفضل طرق ومهارات التواصل خلال أزمة كورونا، وكيفية تحقيق تواصل مستمر بين الجهات المسؤولة والمواطن في الدول الإفريقية من خلال الاعتماد على التطبيقات الحديثة التي ظهرت مؤخرًا خلال تلك الأزمة، إضافة إلى شرح أفضل سبل التواصل بين الشركات المنتجة والمستهلك.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للإدارة كان قد عقد في يناير الماضي برنامج تدريب القيادات النسائية الإفريقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بمشاركة 100 سيدة إفريقية من 45 دولة ممن يتقلدن مناصب رفيعة بدولهن في المؤسسات الحكومية الإفريقية المختلفة، حيث استمر البرنامج على مدار 12 يومًا.

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