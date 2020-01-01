رئيس غواصين السويس: إنتشال القوات البحرية للجثث كونها الأكثر دراية بالمنطقة

قال وائل توفيق رئيس فريق الغواصين بالسويس، إن هناك جبل فى القاع بالمنطقة التي غرق بها الشبان الثلاثة بمنطقة "الأدبية" يحدث تيارات دورانية شديدة جدًا، متوقعًا أن يتم العثور على الجثة الثالثة والأخيرة على بعد 20 كيلو من موقع الغرق.وأضاف "توفيق "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشاركة القوات البحرية فى عملية إنتشال الجثث مع فرق إدارة الإنقاذ النهرى والحماية المدنية، كونها الأكثر دراية بهذه المنطقة.وكشف رئيس فريق الغواصين بالسويس، عن أن اسماك البحر المتوسط متوحشة كما أن من الممكن أن يتم تجريح الجثمان بسبب وجود جبال في هذه المنطقة.وتابع:"نظرًا لقوة التيارات الشديدة فالجثمان هيتخبط وسط الجبال ويتجرح ويبقى زيه زي أي طعم".