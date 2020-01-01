رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إحياء ذكرى الثانية لرحيل الأنبا إبيفانيوس

توك شو

رئيس غواصين السويس: إنتشال القوات البحرية للجثث كونها الأكثر دراية بالمنطقة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:01 ص
غواص
غواص
رباب الأهواني
طباعة
قال وائل توفيق رئيس فريق الغواصين بالسويس، إن هناك جبل فى القاع بالمنطقة التي غرق بها الشبان الثلاثة بمنطقة "الأدبية" يحدث تيارات دورانية شديدة جدًا، متوقعًا أن يتم العثور على الجثة الثالثة والأخيرة على بعد 20 كيلو من موقع الغرق.

وأضاف "توفيق "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشاركة القوات البحرية فى عملية إنتشال الجثث مع فرق إدارة الإنقاذ النهرى والحماية المدنية، كونها الأكثر دراية بهذه المنطقة.

وكشف رئيس فريق الغواصين بالسويس، عن أن اسماك البحر المتوسط متوحشة كما أن من الممكن أن يتم تجريح الجثمان بسبب وجود جبال في هذه المنطقة.

وتابع:"نظرًا لقوة التيارات الشديدة فالجثمان هيتخبط وسط الجبال ويتجرح ويبقى زيه زي أي طعم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

موجة ثانية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ40 دولة

بناءً على طلب والده.. الغواصون يواصلون البحث عن جثة شادى بشاطئ النخيل

مواعيد عمل فروع شركات المحمول الجديدة

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

كنائس حدائق القبة تستأنف صلوات القداسات.. أول أغسطس

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ميغلاش عليك.. رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو فى الأسمرات

أستاذ بالأزهر: هناك قصائد فقدت من أحمد شوقى.. وحافظ إبراهيم رفض منحه لقب أمير الشعراء

ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

محمد نبيل: أحُيي ذكرى البطل المنسي لـ«الولاد والأرض».. وشهادات موثقة عن رجال «أزمنة الجمر» قريبًا (حوار)