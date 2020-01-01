سيدة تلفظ أنفاسها أمام مستشفى خاص بكفر الشيخ (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إحدى السيدات لفظت أنفاسها أمام إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، والأمر قيد التحقيق حاليًا.وعن تفاصيل الواقعة قال خلال مداخلة هتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc": "إحدى المستشفيات الخاصة بدسوق، استقبلت حالة اشتباه بكورونا وتعاني من ملاحظات صحية أخرى، وطلب منها عمل غسيل كلوي عاجل في مستشفى مطوبس وعند العودة رفض دخولها، رغم أن لدى أبنائها إذن خروج وعودة للمستشفى".وأضاف أنه تم عمل محضر شرطي وتم العرض على النيابة العامة ويتم التحقيق في الواقعة، والصحة بدأت التحقيق فيما هو مرخص ومسموح ولماذا لم يتم العودة والمستشفى فيها كل التخصصات؟.وفجر مفاجأة خلال المداخلة وهي أن الحالة ليست مصابة بكورونا، وكل هذا تحت الفحص حاليًا خاصة مع التزام الأهل بدفع النفقات المالية والتي تقدر بـ10 ألف جنيه في اليوم، وحتى لو لم يكن فهناك 24 ساعة سماح لهم.