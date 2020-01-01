مصر تستورد بـ47 مليون جنيه صابون في 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من لعب الأطفال بلغت 27.6 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 29.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.6 مليون دولار.أضاف جهاز الإحصاء أن واردات صابون ومستحضرات تنظيف تراجعت إلى حدود 47.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 76.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض بلغت قيمته 28.2 مليون دولار خلال عام، ومبيدات حشرية من 77.1 مليون دولار لـ52.7 مليون دولار ومحضرات لتغذية الحيوانات من 42.9 مليون دولار لـ28.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم تراجعت لـ21.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل 2020 مقابل 27.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 6.1 مليار دولار خلال عام.