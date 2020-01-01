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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مفتي الجمهورية: لا شرعية لميليشيات أو جماعات إرهابية في القتال

السبت 25/يوليه/2020 - 11:05 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمود عرفات
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفقهاء أجمعوا شرعا أنه لا شرعية لجماعات إرهابية أو ميليشيات أو مرتزقة في القتال.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الشرعية في القتال تكون للدولة وعلى رأسها رئيس الدولة.

وتابع: أن المنظومة القتالية والجهادية بإجماع الأمة لا يمكن أن تكون خارج إطار الدولة أو ولي الأمر، ولكن الشريعة عند الدولة في القتال في تحديد متى وكيف يكون هذا القتال، مثلما حدث في تفويض البرلمان المصري للجيش بالذهاب خارج الحدود، وذلك كان تحت بصر ولي الأمر.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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