مفتي الجمهورية: لا شرعية لميليشيات أو جماعات إرهابية في القتال
السبت 25/يوليه/2020 - 11:05 م
محمود عرفاتطباعة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفقهاء أجمعوا شرعا أنه لا شرعية لجماعات إرهابية أو ميليشيات أو مرتزقة في القتال.
وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الشرعية في القتال تكون للدولة وعلى رأسها رئيس الدولة.
وتابع: أن المنظومة القتالية والجهادية بإجماع الأمة لا يمكن أن تكون خارج إطار الدولة أو ولي الأمر، ولكن الشريعة عند الدولة في القتال في تحديد متى وكيف يكون هذا القتال، مثلما حدث في تفويض البرلمان المصري للجيش بالذهاب خارج الحدود، وذلك كان تحت بصر ولي الأمر.
ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.
وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الشرعية في القتال تكون للدولة وعلى رأسها رئيس الدولة.
وتابع: أن المنظومة القتالية والجهادية بإجماع الأمة لا يمكن أن تكون خارج إطار الدولة أو ولي الأمر، ولكن الشريعة عند الدولة في القتال في تحديد متى وكيف يكون هذا القتال، مثلما حدث في تفويض البرلمان المصري للجيش بالذهاب خارج الحدود، وذلك كان تحت بصر ولي الأمر.
ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.