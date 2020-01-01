من هو هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة؟

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، تكليف وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة المقبلة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل.ولد هشام المشيشي ولد في تونس سنة 1974، وحصل على درجة الأستاذية في جامعة الحقوق والعلوم السياسية بتونس، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ.وسبق أن شغل منصب رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشئون الاجتماعية، كما عين مديرا عاما للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وبخلاف ذلك عمل خبيرا في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.ومع فوز قيس سعيد برئاسة الجمهورية التونسية في أكتوبر الماضي، عين المشيشي مستشار للشئون القانونية لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ثم شغل منصب وزير الداخلية لعدة شهور في حكومة رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ.