فاروق جعفر يعلق على تصريحات «مجاملة الحكام الأفارقة للأندية»

أكد الكابتن فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، أنه لم يقل إن الحكم الإفريقي كان يتقاضى أموالا على الهدف والطرد، مضيفا: «ما قلته إنه كان دائما مع صاحب الأرض في نهاية السبعينات، أما الآن الأمر مختلف».وأضاف «جعفر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الواقعة التي حضرها كانت سنة 1979، "وكانت مباراة واحدة.. قلت اللي حصل معانا ممكن يحصل مع الأهلي والإسماعيلي والمحلة والمقاولين العرب".وتابع: «لم أقل إن الأهلي والإسماعيلي بيدفعوا، لكن قلت كما عرض علينا ممكن يعرض على الفرق الأخرى، وكان الحكام الأفارقة ينحازون لصاحب الأرض، وذلك عام 1979، أما الحكام الآن أكثر ثقافة، والفرق العربية ظلمت كثيرا مع الحكام الأفارقة، لأنه كان دائما مع صاحب الأرض، ولم أقل إن المنتخب يُجامل من الحكام».وأثارت تصريحات فاروق جعفر، أمس، غضب الأوساط الرياضية بعد قوله: «الحكام الأفارقة بيقعدوا معانا قبل الماتشات في الاجتماع الفني، والحكم كان بيقولنا عايزين ضربة جزاء ولا أطرد حد، بس أنا كنت بقوله لا، وده مكانش بيحصل مع الزمالك بس ولكن مع كل الأندية المصرية».