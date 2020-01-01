الزوجة السابقة لـ تيم حسن ترد على دعم وفاء الكيلاني لنجلها

حرصت الفنانة السورية ديما بياعة على التعليق على دعم الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لنجلها "ورد"، من الفنان السوري تيم حسن، لتحقيق حلمه بعدما تأهل إلى القائمة القصيرة من المجموعة الثالثة من أكبر أحلام Mars Shot.ونشرت وفاء الكيلاني، فيديو للمجموعة المؤهل فيها ورد، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، وطالبت بدعمه قائلة: "ادعموا ورد وساعدوه يحقق حلمه".وردت عليها ديما بياعة، قائلة: "حياتي شكرًا على دعمك وكلامك وإن شاء الله نفرح بنجاحات جودي وريان الله يسعدكم ويحميكم".لتعود وترد عليها وفاء الكيلاني: "ربنا يحمي ورد الغالي ويبارك لكم فيه، وفي فهد العسل وتفرحوا بيهما في أعلى المراتب يا رب".